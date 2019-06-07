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Крейсер ВМС США вынудил «Адмирала Виноградова» экстренно маневрировать в Тихом океане

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Крейсер ВМС США вынудил «Адмирала Виноградова» экстренно маневрировать в Тихом океане

Москва, 7 июня. Крейсер ВМС США Chancellorsville пересек курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море, сообщили в пресс-службе российского Тихоокеанского флота.

Инцидент произошел в 6.35 по московскому времени в Восточно-Китайском море. Американский крейсер внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от российского корабля.

Экипаж «Адмирала Виноградова» в этой ситуации был вынужден совершить экстренное маневрирование, чтобы избежать столкновения с Chancellorsville.

«На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий», — заявили в Тихоокеанском флоте.

В конце мая в Сети были опубликованы фотографии атомной подводной лодки ВМС США San Francisco после ее столкновения корабля с подводной горой в Тихом океане. Трагедия произошла на глубине 160 метров. Носовые балластные цистерн субмарины оказались пробиты. 98 членов экипажа из 110 получили травмы, один из них скончался от травмы головы.

 

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Автор: Катерина Иванова
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