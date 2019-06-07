Москва, 7 июня. Половина россиян планируют взять отпуск летом 2019 года, большинство проведет его на даче, дома, в гостях у родственников или друзей.

Стало известно, где россияне проведут отпуск этим летом. Лишь 10% опрошенных рассказали о планах отдохнуть на зарубежных курортах. В исследовании холдинга «Ромир» говорится, что 51% россиян напишет заявление на отпуск этим летом. Более четверти из них (28%) поедут на дачи или к родственникам и друзьям. Подобный отдых предпочитают россияне 45–59 лет (38%).

Как пишет РИА Новости, 22% опрошенных останутся во время отпуска дома. Отпуск на одном из российских морских курортов летом текущего года планируют 13% россиян. Каждый десятый россиянин (10%) проведет отпуск в туристической поездке по России. Столько же отдохнут за рубежом.

В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше.

Согласно данным опроса исследовательского холдинга «Ромир», более трети россиян (36%) в 2019 году собираются провести отпуск на море. Каждый шестой россиянин (17%) интересуется культурно-познавательным отдыхом. 16% респондентов привлекает экотуризм: туристические походы, рыбалка, сплавы по реке. 14% планируют отдохнуть в санаториях. И только 8% хотят провести отпуск на горнолыжных склонах.

Для сравнения в прошлом году, по данным ВЦИОМ, каждый третий россиянин планировал и провел отпуск дома или на даче. (32%).

Эксперты предсказывают на этот год рост стоимости туров в Турцию на 25-30%. При этом специалисты АТОР считают, что по России стоимость туров будет повышаться в пределах инфляции, на 4-4,5%.

Также были названы самые дешевые страны для летнего отдыха. Ими стали Турция, Венгрия и Латвия. Помимо этих государств, в топ-10 самых бюджетных стран вошли Греция, Кипр, Болгария, Грузия, а также Чехия, Армения и Белоруссия. Средняя стоимость летнего тура в Турцию или Венгрию составляет от 56 до 57 тысяч рублей. Путешествие в Латвию, Болгарию или Грузию обойдется в сумму, превышающую 61 тысячу рублей. За поездку в остальные страны из первой десятки рейтинга придется отдать от 72 до 75 тысяч рублей.

Напомним, в первые десять месяцев 2018 года гражданами России было потрачено на путешествия по стране 756,4 млрд рублей. Аналитики прогнозируют в 2019 году рост рынка внутрироссийского туризма на 10,3%. Таким образом, общие затраты на поездки по России составят 900 млрд рублей. В лидерах среди регионов — столица, Подмосковье, Краснодарский край и Петербург.