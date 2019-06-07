Дитрих рассказал о тонне неразобранного багажа в «Шереметьево»

Санкт-Петербург, 7 июня. Около тонны неразобранного багажа остается на складе в столичном аэропорту «Шереметьево», заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах ПМЭФ.

Он подчеркнул, что руководство воздушной гавани решает проблему и привлекло дополнительные силы. Ситуация должна стабилизироваться к концу июня.

На проблемы с выдачей багажа в «Шереметьево» пассажиры начали жаловаться в минувшую пятницу, 31 мая. По данным газеты «Известия», в основном задержки наблюдались в терминале D, также возникали в терминалах E и F. Некоторым пассажирам приходилось ждать свой багаж по 2,5 часа. Минтранс РФ пообещал, что если аэропорт не решит проблему, реакция ведомства на сбои будет жесткой.

После в СМИ появились сообщения о том, что в «Шереметьево» якобы массово уволились грузчики, однако генеральный директор Шереметьева Михаил Василенко опроверг эти данные, напоминает телеканал RT.

«Мы переделывали технологию... Мы почувствовали, что некоторые расчёты надо поправить. Потому что объём багажа изменился», — пояснил он.

Как сообщала ранее «Газета.ру», представители «Шереметьево» объяснили багажный коллапс возросшим пассажиропотоком. При этом ни во «Внуково», ни в «Домодедово» никаких задержек нет. Ситуация взяла под контроль Московская межведомственная транспортная прокуратура.



