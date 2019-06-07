Песков оценил возможность расширения «нормандского формата»

Москва, 7 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о расширении «нормандского формата» вряд ли возможно.

По словам Пескова, на данный момент Кремль не видит целесообразности в расширении «нормандского формата» в виду его низкой эффективности. Об этом пресс-секретарь российского лидера сказал в ответ на вопрос журналистов о возможности привлечь другие страны к этому формату, как ранее предложил новый президент Украины Владимир Зеленский.

«Насколько мы знаем, все участники нормандского формата, за исключением Украины, до сих пор не видели целесообразности в его расширении, — подчеркнул Песков.

Он заметил, что на данный момент можно говорить о том, что «сам по себе формат пока весьма нерезультативен». По словам пресс-секретаря лидера РФ, это связано с тем, что Киев до сих пор не спешил с выполнением минских договоренностей.

«В условиях такой низкой эффективности говорить о расширении, наверное, вряд ли возможно», — резюмировал представитель Кремля, заметив, что «все зависит от того, какую именно позицию займет сейчас Киев».

Напомним, минские договоренности были приняты для того, чтобы урегулировать гражданский конфликт на территории Украины. Братоубийственная война в Донбассе началась в 2014 году после отказа Луганской и Донецкой областей признавать власть Киева, установившуюся после госпереворота. Были образованы ДНР и ЛНР. После чего Украина ввела на территорию самопровозглашенных республик войска, однако ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Жертвами гражданского конфликта, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек.