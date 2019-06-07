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В Кремле не получали предложений наградить убитого в Подмосковье десантника

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В Кремле не получали предложений наградить убитого в Подмосковье десантника

Санкт-Петербург, 7 июня. В Кремль пока не поступали предложения о награждении погибшего в Подмосковье десантника Никиту Белянкина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее с такой инициативой выступал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Пока ничего не знаем», — сказал представитель Кремля.

Напомним, бывший спецназовец Никита Белянкин 1 июня он заступился за мужчину, которого жестоко избила толпа неизвестных в подмосковном городе Красногорске. Но злоумышленники смертельно ранили десантника ножом. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержаны четверо подозреваемых. Предполагаемый убийца 5 июня был арестован по решению суда. Еще два фигуранта обвиняются в хулиганстве.

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Автор: Сергей Петров
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