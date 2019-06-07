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Песков заявил, что карабахский конфликт не обсуждался на встрече Путина и Пашиняна

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Песков заявил, что карабахский конфликт не обсуждался на встрече Путина и Пашиняна

Москва, 7 июня. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не обсуждали на встрече карабахский конфликт, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, карабахский конфликт не обговаривался сторонами подробно. Путин и Пашинян провели 6 июня очень обстоятельный разговор по двусторонним отношениям и по разным аспектам торгово-экономического взаимодействия, заметил Песков на полях Петербургского экономического форума.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал главным условием урегулирования конфликта в Карабахе сохранение территориальной целостности страны.

Отметим, карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР, позже было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики.

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Автор: Сергей Петров
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