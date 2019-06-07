Олейник оценил «предвыборное прозрение» Ляшко, обвинившего Киев в обмане украинцев

Депутат Верховной рады Олег Ляшко обвинил правительство Украины в обмане населения с ценами на газ и причинами их роста. Бывший депутат украинского парламента Владимир Олейник назвал это «предвыборным прозрением» лидера Радикальной партии.

Олег Ляшко заявил в эфире телеканала «112 Украина», что цена на газ в его стране вовсе не является рыночной и, в отличие от той же Европы, где сейчас стоимость газа установилась на самом низком за последние три года уровне, на Украине голубое топливо постоянно дорожает.

«Это искусственно установленная цена постановлением власти. Когда власти рассказывают, что не знают, как формируется цена, пускай прочитают свое постановление от 26 апреля 2017 года, где они сами установили минимальные цены на газ, и тем самым решением руководствуется «Нафтогаз»», — объяснил Ляшко.

Также он заявил, что властям прекрасно известно, чем занимается руководство «Нафтогаза», поднимая цены, выписывая себе громадные премии и выводя деньги в оффшоры, потому что это госкомпания.

«Перед выборами прозревают даже великие слепые, но, к сожалению, для того, чтобы после выборов вновь закрыть глаза, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Владимир Олейник, проработавший в Верховной раде в V-VII созывах. — Но дело в том, что правительство Украины — это продукт коалиции Ляшко. Она создавала его, поэтому и ответственность за постоянно растущие цены на газ лежит и на нем. Тем более что и законодательная база, которую сотворил Ляшко и сотоварищи, направлена на грабеж населения. В том числе и в плане сотрудничества с МВФ, который вмешался во внутренние дела страны, навязав Украине газовую ценовую политику. Потому что МВФ понимает, что, не обирая свой народ, Украина не сможет вернуть ему долги».

Украинский политик считает, что в преддверии парламентских выборов Олег Ляшко начал «судорожно бороться за свой электорат», разглядев-таки его реальные проблемы.

«Пока он не попадает в пятерку, которая проходит пятипроцентный барьер в Раду. И если его забота о кошельках простых украинцев не поможет, он использует другие остросоциальные темы. Да Ляшко даже харакири сделает ради избирателей! Но, напомню, этот персонаж голосовал за все инициативы правительства, которое он сегодня критикует. Он очень хорошо обогатился за последние пять лет. Поэтому тут уместно сказать: «Не слушайте, что говорит Ляшко — следите за его руками». В бюджете он всегда получал преференции для себя и своих депутатов и успешно «осваивал» госсредства», — отметил Олейник.

Он добавил, что «вместе с украинским правительством Ляшко ел сладкую ягодку, а горькую оставил кабмину одному, сделав его козлом отпущения в своей предвыборной игре».