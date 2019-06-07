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Песков заявил, что Путин пока не планирует контактов с Зеленским

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Песков заявил, что Путин пока не планирует контактов с Зеленским

Санкт-Петербург, 7 июня. В планах президента РФ Владимира Путина пока нет контактов с новым главой Украины Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока в планах нет», — сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что со стороны Украины звучат самые разные заявления. Распространять их в настоящее время, как заметил Песков, очень легко, но «судить надо по делам».

5 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проведения переговоров Путина и Зеленского Киев должен выполнить все договоренности, принятые в рамках «нормандского формата». Как и Песков, министр иностранных дел отметил, что из Киева звучат «достаточно размытые сигналы», например, о референдуме по переговорам с Россией.

Лавров также напомнил, что Зеленский подтвердил переговоры в «нормандском формате». Однако, по его мнению, непонятно, какими будут основания для работы «нормандской четверки», но с чистого листа их вести точно не получится.

Напомним, Зеленский обратился к Путину после своего избрания 28 апреля, когда президент РФ подписан указ об упрощенной процедуре предоставления российского гражданства жителям Донбасса. В ответ украинский президент заявил, что Киев тоже готов предоставлять гражданство Украины россиянам. Путин прокомментировал эти слова, заметив, что россияне и украинцы «только выиграют», если будут иметь общее гражданство.

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Автор: Игорь Федоров
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