Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Орешкин рассказал, каким будет курс рубля в 2019 году

46
0 Оставить комментарий

Орешкин рассказал, каким будет курс рубля в 2019 году

Москва, 7 июня. Среднегодовое значение курса рубля составит 65,1 за доллар в 2019 году. Такой прогноз дает министерство экономического развития РФ (МЭР), сообщил его глава Максим Орешкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Также министр экономического развития отметил, что прогноз по стоимости нефти Urals в текущем году сохранен на уровне 63,4 доллара за баррель. Кроме того, Орешкин рассказал, какие риски несут обострение торговых войн и дополнительные ограничения. Министр подчеркнул, что внешняя ситуация резко ухудшилась, и эксперты видят замедление всех опережающих индикаторов по крупнейшим экономикам.

Орешкин отметил, что на прогнозируемые цифры по курсу рубля и по ценам на нефть Россия выходит уже сейчас. Новый прогноз министерство представит в августе, сообщает Газета.ru со ссылкой на ТАСС.

«Сейчас большая неопределенность с внешними факторами связана, поэтому будем внимательно на это смотреть», — отметил глава Минэкономразвития.

Ранее Максим Орешкин в рамках ПМЭФ также дал прогноз по инфляции в России на 2019 год. Министр не исключил, что инфляция в годовом выражении составит ниже 4%.

infox - new
Автор: Василиса Бойко
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров