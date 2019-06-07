Орешкин рассказал, каким будет курс рубля в 2019 году

Москва, 7 июня. Среднегодовое значение курса рубля составит 65,1 за доллар в 2019 году. Такой прогноз дает министерство экономического развития РФ (МЭР), сообщил его глава Максим Орешкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Также министр экономического развития отметил, что прогноз по стоимости нефти Urals в текущем году сохранен на уровне 63,4 доллара за баррель. Кроме того, Орешкин рассказал, какие риски несут обострение торговых войн и дополнительные ограничения. Министр подчеркнул, что внешняя ситуация резко ухудшилась, и эксперты видят замедление всех опережающих индикаторов по крупнейшим экономикам.

Орешкин отметил, что на прогнозируемые цифры по курсу рубля и по ценам на нефть Россия выходит уже сейчас. Новый прогноз министерство представит в августе, сообщает Газета.ru со ссылкой на ТАСС.

«Сейчас большая неопределенность с внешними факторами связана, поэтому будем внимательно на это смотреть», — отметил глава Минэкономразвития.

Ранее Максим Орешкин в рамках ПМЭФ также дал прогноз по инфляции в России на 2019 год. Министр не исключил, что инфляция в годовом выражении составит ниже 4%.