Египетские врачи объяснили, как избежать теплового удара в жару

Москва, 7 июня. Египетские врачи рассказали об основных правилах, которых помогут избежать теплового удара в жару.

Член Египетской медицинской ассоциации по вопросам аллергии и иммунитета Магди Бадран заметил, что несвойственная регионам с умеренным климатом жара, повышенная влажность, ливни и бури — это следствие климатических изменений на Земле, поэтому важно, чтобы человек к ним приспособился.

По словам Бадрана, климатические изменения, безусловно, влияют на здоровье и общее состояние людей. Наиболее уязвимой категорией становятся пожилые люди и дети до двух лет. Также в список можно включить и тех, у кого избыточный вес или сердечно-сосудистые заболевания.

Специалисты подчеркнул, что эта категория людей может страдать от аллергии в жару. Поэтому медики советуют надевать свободную одежду из натуральных тканей светлых оттенков, которая обеспечивает естественную циркуляцию воздуха. Также важно не забывать головные уборы, зонты или солнцезащитные очки.

«Те, кто вынужден в силу профессии долго находиться на улице (а это рабочие, дорожные полицейские, торговцы), должны, конечно, искать тенистые места. Долго стоять на солнце нельзя, чтобы не получить тепловой или солнечный удар», — рассказал Бадран.

По его словам, если у человека солнечный удар или потеря сознания, то пострадавшего необходимо незамедлительно доставить в больницу. Специалист также отметил, что одной из самых распространенных проблем в жару является головная боль, поэтому, чтобы этого избежать, необходимо соблюдать несколько простых правил. Человек должен выпивать в течение дня до 3-5 литров воды, принимать прохладный душ или умываться холодной водой.

Если все-таки последствий жары избежать не удалось, то необходимо найти прохладное помещение с кондиционером, отдохнуть и выпить большое количество воды. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, врач-дерматовенеролог центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Анастасия Расулова поделилась правилами защиты кожи в жару.