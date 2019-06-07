Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила еще 20 деревень в Идлибе и Хаме

Дамаск, 7 июня. Сирийская армия в сотрудничестве с российскими военно-воздушными силами взяла под свой контроль более двадцати деревень и городов в провинциях Хама и Идлиб с начала своей военной операции в начале мая. Напомним, что операция продолжается до сих пор.

На месте удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

В северо-западных регионах страны происходят ожесточенные бои с вооруженными террористическими группировками, которые контролируют Идлиб и часть провинции Хама.

Районами, контролируемыми Сирийской арабской армией (САА) в северных и западных деревнях Хама на данный момент являются Джанабира, Тель Осман, Джабрия, Тель-Хаваш, Шейх Идрис, Кафр-Набуда, Калаат аль-Мадик, Тувейна, Шария, Баб аль-Така, Аль-Хамра.

Сирийская армия также контролирует деревни Хардана, Хамират, Карутия и Гарата, расположенные в окрестностях южной части Идлиба. Кроме того, им удалось установить контроль над деревней Касабия, которая является важной стратегической точкой в ​​регионе.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Вооруженная оппозиция реагирует на продвижение подразделений сирийской правительственной армии, направляя удары по безопасным районам Скальбия и Камхана. Они также оказывают поддержку террористическим группировками, находящимся в провинции Латакия, которые пытаются нанести удары по авиабазе ВКС РФ "Хмеймим" и близлежащим деревням.

САА удалось взять под контроль город Кафр-Набуда на северо-западе провинции Хама, где оппозиционные группировки несколько раз пытались перехватить инициативу, однако все попытки потерпели неудачу.

В связи с тем, что подразделения сирийской армии вступают в административную границу Идлиба и вносят существенные изменения в боевые действия, в регионе открываются новые возможности: либо продолжать военные действия, либо возобновлять переговорный процесс для освобождения городов и восстановления безопасности в этих районах.