Дерматолог поделилась правилами защиты кожи в жару

Москва, 7 июня. Врач-дерматовенеролог центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Анастасия Расулова поделилась правилами защиты кожи в жару.

В столицу и некоторые другие города России пришло настоящее лето: столбик термометра иногда достигает 30 градусов жары. Россияне в такие дни стараются не упускать возможности прогулять на свежем воздухе или выбраться за город. Однако длительное нахождение на солнце негативно сказывается на состоянии кожи. Дерматолог рассказала о мерах, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать неприятных последствий.

Перед выходом на улицу Расулова настоятельно советует применять защитные кремы, в составе которых есть UV-фильтры, антиоксиданты. Дамам она предложила использовать минимальный макияж.

«Например, минеральную пудру, которая будет служить защитным барьером от загрязнений», — уточнила она.

На солнце рекомендуется находиться не более четырех часов. При этом необходимо защищать кожу кремом с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30–50. Если человек купается, заметила врач, то слой крема необходимо обновлять каждый раз после выхода из воды.

Важно заботится о коже не только во время прогулок, но и после них. Вечером ее необходимо очищать. Этот процесс происходит в два этапа: сначала — обработка лица гидрофильным маслом, гелем или пенкой, а затем — тонизирование.

«Третий этап – это нанесение крема по типу кожи», — приводит ее слова РИА Новости.

Любителям пилингов и скрабов дерматолог посоветовала быть осторожнее: не все косметические средства будут полезны в это время года. Она порекомендовала отказаться от скрабов с натуральными частичками (минералами, молотыми косточками), так как они могут травмировать роговой слой. Внимание следует обратить на ферментативные гели и пилинги, заметила специалист. Если первые можно использовать ежедневно, то вторые — не чаще раза в месяц.

«На сегодняшний день есть несколько пилингов, которые не только улучшат внешний вид кожи, но и защитят от фотостарения», — пояснила эксперт.

Правильным выбором Расулова назвала миндальный пилинг для чувствительной кожи, молочный пилинг для кожи с первыми признаками старения, а также энзимный пилинг для всех типов кожи.

При этом, подчеркнула, дерматолог, если кожа сгорела, то скраб и пилинг абсолютно противопоказаны.

Ранее диетологи обратили внимание, что жара может негативно повлиять на здоровье. Чтобы уменьшить риск, нужно пить много жидкости и вместо мяса есть рыбу, передает «Газета.ru».