Москва, 7 июня. Эксперты «Росконтроля» проверили, из чего состоит имитация крабового мяса, продающаяся на российских прилавках. Результаты исследования специалистов опубликованы на сайте ведомства.

«Росконтроль» проверил качество крабового мяса марок Vici, «Меридиан», «Русское море», «Санта Бремор» и «А`Море». Качественнее всех оказался продукт под маркой «Меридиан», однако и он получил замечания. Как уточнили в «Росконтроле», белок в составе крабового мяса не является биологически полноценным. Эксперты были недовольны внешним видом продукта, крабовое мясо не было упругим и сочным.

Как отметили в ведомстве, во всех образцах содержание белка существенно ниже рекомендуемого стандартом (не менее 20 граммов на 100 граммов продукции). На втором месте крабовое мясо «А`Море», в составе которого нашли картофельный, пшеничный и тапиоковый крахмал. В тройке лидеров — «Русское море», в котором выявили повышенное содержание глутаминовой кислоты.

Продукция Vici и «Санта Бремор» попала в «черный список».

Ранее «Росконтроль» назвал лучшие крабовые палочки. Эксперты изучили продукцию таких брендов, как «Русское море», «Наша семья», «Меридиан», Vici, и «Санта Бремор».

К первым двум маркам у специалистов возникли вопросы по содержанию в крабовых палочках крахмала, не все в порядке с балансом крахмала и рыбы оказалось и у «Меридиана». При этом только в продукции «Меридиана» и «Санта Бремор», лучших брендов из тех, которые были проверены, эксперты не нашли следов неполноценного белка — в крабовых палочках трех других марок такой белок обнаружился: его показатель расходится с показателем натурального животного белка на 15% и больше.

Таким образом, продукцию «Русского моря» и «Нашей семьи» занесли в черный список, бренд Vici отделался замечанием.

Напомним, в апреле комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении аукционов по крабовым квотам. Поправки в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» подготовило правительство РФ.