Киев, 7 июня. Двое военнослужащих ВСУ погибли в ходе перестрелки с защитниками Донбасса 7 июня. Также восемь человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает штаб так называемой «Операции объединенных сил» (ООС) на своей странице в Facebook.

Перестрелка произошла в районе ответственности оперативно-тактической группировки ВСУ «Север». Как сообщает ООС, украинские военные уничтожили огневые точки ополченцев в ходе обстрела. О потерях со стороны защитников Донбасса украинское командование традиционно не упомянуло.

Напомним, 4 июня украинские военные обстреляли мечеть в Донецке, в которой находились мусульмане, празднующие Ураза-байрам. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело после атаки со стороны ВСУ, поскольку под обстрел попал объект, не являющийся военной целью.

После этого украинские военные усилили обстрелы Донецкой народной республики. Под огонь попали 14 населенных пунктов, при этом орудия ВСУ разместили рядом с домами мирных жителей.

Также украинская сторона обвинила ополченцев ДНР в обстреле мечети, назвав их «боевиками». При этом штаб ООС заявил, что 4 июня со стороны Донецка обстрелов не было, и поэтому украинские войска не отвечали огнем.

Кроме того, боец армии Донецкой народной республики погиб при очередном обстреле со стороны украинской армии 5 июня. Также один человек получил ранения во время атаки.

Леонид Кучма. который стал представителем Украины в контактной группе по Донбассу, говорил об обсуждении возможности прекращения блокады Донбасса и предлагал юридически закрепить запрет на «стрельбу в ответ» в регионе. При этом в Раде данное заявление сочли началом капитуляции, сообщает Газета.ru.