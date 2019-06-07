Нацистский режим для нацэлиты Латвии был предпочтительнее сталинского

День русского языка, 6 июня, в Риге активисты «Русского союза Латвии» отметили пикетом-митингом с 8.30 утра у Сейма в защиту Памятника освободителям, встречая обомлевших депутатов записью песни красноармейцев 130-го ордена Суворова Латышского стрелкового корпуса.

Фото- и видеоподробности, интервью с евродепутатом Мирославом Митрофановым — в репортаже корреспондента Федерального агентства новостей.

Однажды поднялся красный стрелок…

Песня-марш латышских стрелков звенела, понятно, на латышском, подгоняя в спины изумленных парламентариев из входящего в правящую коалицию нацобъединения, которые ох как любят распевать совсем иные песни во время ежегодных шествий к Памятнику свободы в Риге в честь легионеров двух латвийских дивизий Waffen SS.

Художественный перевод первого куплета и припева от корреспондента ФАН:

Однажды поднялся красный стрелок

И с немцами яростно стал рубиться,

Мы закончить должны, чтобы воздух смог

От дыхания смерти освободиться.

Пусть снова поля начинают цвести,

Руби же, рука моя, все мощнее,

Пусть те, кто в ярмо хочет нас ввести,

С пулей во лбу падут поскорее!

К слову, бойцы двух латышских стрелковых дивизий участвовали в освобождении Латвии и Риги от гитлеровцев в составе трех Прибалтийских фронтов. За ратный труд корпус был награжден орденом Суворова II степени. Так что Памятник освободителям и про их честь.

«У депутатов Сейма Латвии есть обязательства перед жителями страны — принимать необходимые всему латвийскому обществу законы, — на отличном латышском заявила во время митинга-пикета избранная 25 мая депутатом Европарламента лидер «Русского союза Латвии» Татьяна Жданок. — И один из таких законов, которые мы просим принять, это закон о защите памятников — в первую очередь тех, которые посвящены воинам, боровшимся с нацистской Германией и победившим нацизм».

Политик подчеркнула, что без этой победы Латвия не смогла бы существовать как государство. Не смог бы существовать народ, который был обречен или на уничтожение, или на превращение в рабов.

«Воля народа была четко выражена в петиции, которую за две недели подписали более 23 тысяч граждан и других жителей Латвии, — перешла на русский язык Татьяна Аркадьевна. — И эту волю законодатель не имеет права игнорировать!»

«Требуем принять закон о памятниках! Слава борцам с фашизмом!» — вслед за лидером РСЛ проскандировали пикетчики.

Доктор педагогики и член правления РСЛ Яков Плинер также подчеркнул, что Латвии как воздух необходим закон о защите памятников. И напомнил, что 13 октября 1944 года была освобождена от нацистских захватчиков Рига, а 9 мая 1945 года свершилась Великая Победа.

«Если бы не было той победы, здесь была бы не Латвия, а Остланд, а государственным языком был бы немецкий», — отметил Яков Гдальевич, напомнив также о планах нацистов в отношении жителей Латвии.

Иосиф Корен: «В действительности Латвией управляют лузеры»

Председатель Латвийского антифашистского комитета Иосиф Корен исключительно на госязыке рассказал, что на днях заглянул в Конституцию Латвии.

«В первом пункте говорится, что Латвийская Республика является демократическим государством. Во втором пункте сказано, что вся власть в стране принадлежит народу. А потом я вновь обратился к результатам выборов в Сейм. Выяснилось, что в действительности Латвией управляют лузеры».

«Правительство возглавляет представитель партии, которая получила наименьшее количество голосов на выборах, — продолжил антифашист. — Сеймом также управляет представитель другой партии-аутсайдера. А партия, получившая больше всего голосов от народа Латвии (социал-демократическая партия «Согласие». — Прим. ФАН), при этом не представлена ни в правительстве, ни в руководстве Сеймом. Выходит, что те люди, которые принимают решения, не уполномочены на это большинством народа Латвии».

Но депутаты при этом отвергли народную петицию за сохранение Памятника воинам-освободителям Риги и Латвии от фашистов, указал выступавший.

«Я не совсем понимаю, кто эти люди и почему я должен просить депутатов Сейма соблюдать Конституцию Латвии и выслушивать пожелания латвийского народа. А это ведь относится и к сохранению монумента освободителям», — подчеркнул Иосиф Корен.

Он также указал, что благодаря воинам, отдавшим свои жизни ради победы над нацистами, и существует Латвийская Республика.

Сейм ЛР действует вопреки резолюции Европарламента

Лидер РСЛ и новоизбранный депутат Европарламента Татьяна Жданок рассказала представителям СМИ, что в земле Латвии лежат 170 тысяч солдат, отдавших жизни за то, чтобы освободить республику от коричневой чумы.

«Более 130 памятников сооружены борцам с нацизмом, и крупнейший из них — монумент воинам-освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков. Комиссия Сейма по иностранным делам сейчас рассматривает инициативу о сносе Памятника освободителям (необходимые для передачи данной петиции 10 тысяч подписей на портале общественных инициатив собирали полтора года! — Прим. ФАН). Подобное недопустимо. Хочу напомнить депутатам Сейма, что Европарламент осенью прошлого года принял резолюцию, в которой осуждаются неонацистские проявления, в частности, ежегодные шествия в центре Риги в честь латышского добровольческого легиона СС.

Если латвийский парламент отвергнет петицию за сохранение Памятника освободителям, то он будет действовать вопреки решениям и позиции Европарламента».

Что и произошло буквально спустя час. Депутаты Сейма практически без обсуждения обращения к ним более 23 тысяч жителей республики большинством голосов отвергли петицию за сохранение Памятника освободителям.

Напомню, что по инициативе Татьяны Жданок в течение буквально двух недель петиция в поддержку принятия закона о памятниках и сохранении монумента воинам-освободителям набрала 16 544 подписи граждан Латвии, хотя для рассмотрения заявления в Сейме требовалось 10 тысяч. Всего же под петицией подписалось более 23 тысяч человек, среди которых, кроме граждан, свою волю выразили и неграждане — постоянные жители страны, которым специальным законом в октябре 1991 года отказали в латвийском гражданстве.

Таким образом, латвийская власть все это время была крайне ущербна, каковой она остается и сейчас. Обещав равные права всем жителям Латвии, включая право на образование на родном языке, чтобы заручиться поддержкой русских и русскоязычных на пути к независимости, «песенные революционеры», дорвавшись до власти, подленько кинули более трети населения страны, объявив их негражданами и лишив всех основных прав человека.

С благословения Бориса Николаевича Ельцина

Большой друг новой латвийской номенклатуры Борис Ельцин, залечивавший на теннисных кортах Юрмалы и в охотничьих избушках-«самобранках» нанесенные генеральным секретарем ЦК КПСС, первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым обиды, против притеснений русских не возражал.

Отъем преимущественно у русских жителей Латвии избирательных прав, возможности управлять страной, запреты на профессии, а теперь и полная ликвидация остатков образования на русском — это та плата, которую до сих пор отдают сотни тысяч русских в Латвии и Эстонии, ставшие заложниками амбиций бывшего первого секретаря Свердловского обкома КПСС и затем первого секретаря Московского горкома партии на его пути к верхушке власти.

Это если говорить только о прибалтийских республиках. Но речь ведь идет о миллионах жертв и поломанных судеб по всему бывшему СССР, о войнах, объявленных и необъявленных. Вначале — резне армян в Сумгаите, погромах в Баку, затем — войне в Карабахе, выдавливании русских из азиатских республик, что сопровождалось кровавыми столкновениями. А вооруженный конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Республикой? А первая чеченская?

Все это также на совести ЕБН, нашедшего себе подельников по Беловежскому сговору в лице тогдашнего главы Белоруссии Станислава Шушкевича и украинского лидера Леонида Кравчука. Решением «тройки» без суда и следствия 8 декабря 1991 года они ликвидировали Советский Союз, а вместе с ним похоронили (и в буквальном смысле) миллионы советских людей.

Первым, кому по телефону отчитался о проделанной работе глава России, был, как известно, президент США. Не стоит забывать об этом…

Как следствие той политики, сейчас во многих странах делаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны. Пока «боевые действия» объявлены памятникам советским воинам-освободителям. Особо преуспели на этом «фронте» Польша и Украина, к ним пытаются примкнуть и республики Балтии.

Митрофанов: «Новому президенту Латвии иногда лучше помолчать…»

О судьбе Памятника освободителям корреспондент ФАН побеседовал с депутатом Европарламента и сопредседателем «Русского союза Латвии» Мирославом Митрофановым.

«Настроения латышской элиты — правящих партий, государственных чиновников, журналистов, профессуры — конечно, понятны: они против наличия Памятника освободителям в Риге, но очень боятся реакции русскоязычной общины, поскольку к памятнику 9 мая приходят более 150 тысяч человек, — отметил евродепутат. — Естественно, никто не хочет в Риге повторения погромов и протестов «бронзовой ночи», которая имела место в Таллине 12 лет назад. Поэтому, как я прогнозирую, на этом этапе не будет принято решения о сносе памятника, но этот вопрос будут регулярно вносить в повестку дня, все время испытывая решимость русскоязычной общины и всех людей, для которых разгром нацизма имеет значение».

Поэтому, по твердому убеждению сопредседателя РСЛ, неравнодушные люди просто обязаны принимать этот вызов и выходить на защиту монумента, на защиту исторической памяти.

Корреспондент ФАН напомнил собеседнику о публичном предложении гражданина ФРГ, 63-летнего юриста и политолога Эгилса Левитса, избранного Сеймом ЛР на прошлой неделе президентом страны, выстроить напротив Памятника освободителям памятник оккупации, чтобы они друг друга якобы дополняли.

«Иногда Левитсу лучше помолчать, не демонстрировать свою крайнюю неосведомленность в делах городского планирования и архитектуры, — подчеркнул Митрофанов. — Площадь вокруг Памятника освободителям так и планировалась, что на ней должен быть лишь один доминирующий объект. Если господин Левитс хотел поставить памятник людям, репрессированным сталинской властью, то для этого в Риге достаточно много места. И, конечно, не дело — противопоставлять два памятника, противопоставляя людей, для которых одна или другая тема более важна».

Если эту дурацкую инициативу Левитса начать воплощать в жизнь, то это приведет к новому витку противостояния между двумя частями Латвии. Этого допустить нельзя, считает евродепутат и предлагает новому президенту все же думать, что он говорит, или молчать.

Корреспондент ФАН заметил, что сейчас пытаются поставить на одну полку Гитлера и Сталина, гитлеровцев и красноармейцев, а это все равно что оправдывать тех, кто сжигал людей в печах крематориев, и приравнивать к ним тех, кто освобождал Европу от нацистских преступников.

«В истории были разные страницы, и говорить то, что одно зло равно другому, — это профанация, — уверен Мирослав Митрофанов. — Мы должны помнить о жертвах всех режимов. Но пресекать попытки их механического уравнивания, потому что следующим этапом будет сравнение в пользу нацистского режима, что тот был менее опасен для граждан Латвии.

Мы уже имеем декларацию о латышском легионе СС, принятую в конце 1990-х годов, в которой было сказано, что нацистский режим по отношению к Латвии был лучше, потому что погибло меньше так называемых «своих» — представителей латышской национальной элиты. Но в эти «свои» не попали евреи Латвии, которые были полностью уничтожены, это десятки тысяч человек еврейской общины, которая просто перестала существовать. Не попали также местные коммунисты и сторонники советской власти, которые тоже были уничтожены.

Не попали в «свои» антифашисты, которых уничтожали в течение всего времени оккупации. Как и сотни тысяч советских солдат, которые были замучены, умирали от голода и холода в лагерях для военнопленных на территории Латвии. Это страшная трагедия, страшное преступление, о котором мы должны помнить и постоянно напоминать правящим партиям Латвийской Республики.

В конце митинга-пикета я впервые, хотя живу в Латвии с 1983 года, услышал латышскую версию знаменитой песни «Эх, дороги..», написанной Анатолием Новиковым и Львом Ошаниным сразу после войны. Прекрасно и с чувством спето. Вряд ли поющие, в том числе женский хор, в это время представляли себя «оккупированными».