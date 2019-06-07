Кеосаян обсудит с юристами нападение скандалистки Соболь на Симоньян

Москва, 7 июня. Режиссер Тигран Кеосаян обсудит с юристами инцидент со сторонницей скандального блогера Алексея Навального Любовью Соболь, которая напала на беременную Маргариту Симоньян.

«Это цирк шапито», — сказал Кеосаян.

Супруг Маргариты Симоньян сообщил «Говорит Москва», что врачи оценивают ее состояние как нормальное.

Напомним, юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Навального Любовь Соболь подкараулила главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян с камерой у входа на радиостанцию «Эхо Москвы». Сторонница скандального блогера начала задавать ей вопросы про мэра столицы Сергея Собянина.

Сотрудники радиостанции заметили, что Соболь специально караулила главреда RT. Как рассказала сама Симоньян сторонница Навального гналась за ней по коридорам. После инцидента Маргариту Симоньян, которая находится на 18-й неделе беременности, госпитализировали. Она сообщила об угрозе прерывания беременности.

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал конфликт с неадекватной Соболь и главредом RT и МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян. Он подчеркнул, что сотрудники радиостанции «Эхо Москвы» должны были обеспечить комфортные условия для гостя, однако, скорее всего, «не препятствовали такого рода провокации».

Отметим, соратница блогера-скандалиста Навального Любовь Соболь является кандидатом в депутаты в Мосгордуму от 43 округа. Однако к настоящему моменту нет совершенно никакой информации о ее предвыборной программе. Юристу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» неоднократно предоставляли возможность рассказать, зачем она хочет занять место в законодательной власти столицы, но «кандидат в кандидаты» их с треском проваливала.