Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Симоньян

Москва, 7 июня. С госпитализированного главреда МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян сняли капельницу, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей журналистки. Утром в пятницу с Симоньян сняли капельницу. Врачи намерены оставить ее под тщательным наблюдением, так как пострадавшая находится на 18-й неделе беременности.

Напомним, Симоньян была госпитализирована накануне после нападения неадекватной сторонницы Алексея Навального Любови Соболь, которая подкараулила ее у входа на радио «Эхо Москвы». Одиозная сотрудница так называемого ФБК преследовала беременную женщину, терроризируя вопросами почему-то о мэре Москвы Сергее Собянине.

Как пишет журналист Дмитрий Стешин, поведение Соболь можно объяснить началом предвыборной кампании в Мосгордуму, в которой она хочет принять участие. Симоньян спрятали в одном из кабинетов здания «Эхо Москвы», однако главреду RT понадобилась помощь врачей — женщину госпитализировали.

Напомним, юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь представляет себя как независимого кандидата в Мосгордуму от 43-го округа. Из-за ее зачастую неадекватного поведения избирательная кампания обрастает скандалами. Месяц назад в Интернете появился ролик, на котором Соболь кричит и обливает грязью молодого человека, который просто хотел сделать с ней видео.

Соболь также напала на корреспондента ФАН на встрече с избирателями. Журналист попытался задать вопрос «кандидату» о том, «будет ли она публиковать данные о своих доходах и имуществе», однако его силой оттолкнули от нее.

Как стало известно: Соболь действительно есть что скрывать. Выяснилось, что она тайно владеет дорогостоящими объектами недвижимости общей стоимостью в 51 миллион рублей.