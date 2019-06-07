Россия готова к улучшению отношений с Соединенными Штатами, но Вашингтон должен предложить конкретные меры по этому вопросу. Об этом Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Хорошие отношения

Расследование специального прокурора Роберта Мюллера испортило отношения Соединенных Штатов и Российской Федерации. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с Россией», — сказал он.

Провальное расследование Мюллера длилось 22 месяца, на него тратились налоги американских граждан. В итоге расследование закончилось ничем, пшиком. Не было найдено никаких доказательств «российского вмешательства» в выборы, сговора не нашли.

Нужны конкретные шаги

Как отметил сенатор Владимир Джабаров, Дональд Трамп подобное заявление произносит уже не в первый раз. Но слова так и остались словами.

«Сначала ему что-то одно мешало, потом что-то другое. И сейчас не ясно, будут ли американцы встречаться с нашим президентом или нет. Они как бы заявили, что хотят, когда [государственный секретарь США] Майк Помпео приезжал. Но сейчас ничего не слышно. Когда они говорят серьезно, они сдерживают свое слово», — пояснил Владимир Джабаров.

Сенатор заметил, что американский лидер Дональд Трамп ведет себя как бизнесмен. Намерения улучшить отношения с Россией есть, но он пытается выбить подписание какого-то договора.

«Если Дональд Трамп реально хочет улучшения отношений с нашей страной, то мы всегда открыты к переговорам. Но нужны конкретные шаги, а не голословные обещания», — заключил Владимир Джабаров.

Москва заняла выжидательную позицию по возможности встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером. Американская сторона заявляет о своей заинтересованности.

Напомним, генпрокурор Вильям Барр сделал 18 апреля публичное заявление, в котором содержались голословные утверждения, что Concord Management and Consulting LLC причастны к вмешательству в выборы США.

В марте 2019 года Мюллер предоставил генпрокурору Вильяму Барру «Отчет о российском вмешательстве в выборы 2016 года в США» объемом в 448 страниц. Он содержал описание деятельности согласно официальному обвинению в отношении «Конкорда», а также предполагаемой доказательной базы. 18 апреля Мюллер сделал публичное заявление по поводу того, что вменяемая по обвинению «Конкорду» деятельность якобы спонсировалась российским правительством. До сих пор американская Фемида упорно отказывается предоставить представителям «Конкорда» какие-либо доказательства относительно этого мифического «вмешательства».

Подробнее о сути обвинений против Барра и Мюллера читайте в материале Федерального агентства новостей.

Адвокат «Конкорда» Эрик Дюбелье потребовал привлечь спецпрокурора Роберта Мюллера и американского генпрокурора Вильяма Барра к уголовной ответственности. По мнению юриста, ими были нарушены правила уголовного кодекса округа Колумбии 57.7, поскольку была выпущена информация и озвучены мнения о виновности обвиняемого. Тем самым Барром и Мюллером было нарушено право «Конкорда» на справедливый суд.

Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн направил президенту США Дональду Трампу письмо с прошением об отставке. Это произошло через несколько дней после того, как российская компания «Конкорд» потребовала привлечь к уголовной ответственности патрона Розенстайна — генпрокурора США Вильяма Барра, а также печально известного спецпрокурора Роберта Мюллера. Сам Мюллер вскоре также сбежал со своего поста.