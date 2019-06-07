Вашингтон, 7 июня. Минюст США подготовил новые обвинения против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, срок для выдвижения которых истекает 14 июня. Отмечается, что ключевым свидетелем для новых обвинений стал осужденный мошенник Сигурдур Тордарсон, который был информатором ФБР. На основании его данных Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа.

Мужчину приговорили к тюремному заключению за фабрикацию документов под именем Ассанжа, мошенничество и педофилию. Как сообщает Wikileaks со ссылкой на нидерландский телеканал NOS, специальный агент ФБР Меган Браун, которая курирует расследование против основателя Wikileaks, летала 6 мая в Исландию для допроса Тордарсона. На прошлой неделе осужденный был перевезен в Вашингтон. При этом Тордарсон пробыл в тюрьме три года и недавно освободился.

Напомним, WikiLeaks считает, что Ассанжу грозит смертная казнь в США. Ранее в Эквадоре задержали человека, близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом рассказала министр иностранных дел страны Мариа Паула Ромо.

Близкий Ассанжу человек многократно путешествовал с бывшим главой МИД Эквадора Рикардо Патиньо в Колумбию, Испанию и Венесуэлу. Она уточнила, что человек, близкий к WikiLeaks, живет в Эквадоре. Он был задержан при попытке улететь в Японию. Накануне около посольства Эквадора в Лондоне задержали Ассанжа, которому было отказано в дипломатическом убежище.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил широкую известность в 2006 году благодаря публикации секретных документов о действиях властей США, а также об американских военных операциях в Афганистане и Ираке.

В 2010 году США заинтересовались деятельностью Ассанжа, после чего он прибыл в Швецию в надежде получить политическое убежище, однако там его обвинили в домогательствах. В 2012 году Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где он находился на протяжении шести лет.

11 апреля 2019 года Ассанж был задержан британской полицией в посольстве Эквадора. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что принял решение об отказе в убежище Ассанжу и его передаче властям Великобритании. Позднее стало известно, что власти США намерены предъявить обвинение Ассанжу, а также будут добиваться его экстрадиции. В случае экстрадиции Ассанжу может грозить длительный тюремный срок или смертная казнь.