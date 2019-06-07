Десятки российских пилотов лишились работы после крушения Ан-148

Москва, 7 июня. Десятки российских пилотов остались без работы после крушения лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний» в феврале 2018 года. О серьезных проблемах в отрасли заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

По его словам, после катастрофы были проведены надзорные проверки, в ходе которых выяснилось, что десятки пилотов, как и погибший в авиакатастрофе Ан-148 второй пилот, получили дипломы Южно-Уральского государственного университета, хотя этот вуз не имел сертификата авиационного учебного центра и утвержденной Росавиацией программы подготовки, пишет газета «Коммерсантъ».

Практическую часть обучения пилоты проходили в учебно-тренировочном центре «ЧелАвиа» и в «Челябинском летном училище гражданской авиации», уточняет НСН, хотя этот центр также не имел необходимых сертификатов и лицензии для этого.

По данным «Ридуса», после проверок отстранены были 550 пилотов, закрылись два авиационных учебных центра. Кроме того, было аннулировано 160 летных свидетельств.

Летчики, которым запретили работать по специальности, попытались обжаловать решение об этом в суде, но их иски оставили без удовлетворения.

Директор ЧЛУГА Александр Матусевич в комментарии телеканалу «Царьград» заявил, что эта база «была лучшей в Европе». Три ангара, по его словам, были буквально «забиты самолетами, тренажерами». Всего за время эксплуатации челябинской базы, как отметил он, на ней прошли обучение около 300 летчиков.

Напомним, 11 февраля 2018 самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс Москва — Орск, рухнул в Московской области. Погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.