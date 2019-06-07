Ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири

Москва, 7 июня. Климат Сибири станет гораздо более комфортным для жизни человека к 2080 году благодаря росту среднегодовых температур. К такому выводу пришли российские и американские ученые, опубликовавшие материал в журнале Environmental Research Letters.

Елена Парфенова из Института леса СО РАН в Красноярске рассказала, что январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, а июльские — на 5,7 градуса, если выбросы парниковых газов не будут остановлены. При этом уровень осадков в регионе повысится на 140 миллиметров. В результате этих изменений климат Сибири станет мягче, а площадь вечной мерзлоты сократится на 25% к 2080 году.

Самое значимое влияние глобальное потепление оказывает на Арктику и горные ледники. За последние годы среднегодовые температуры заполярья выросли на 6-7 градусов. Ученые предупреждают, что таяние льдов станет в будущем причиной серьезных изменений в круговороте течений и окажет необратимое влияние на работу климата Земли в целом.

Главными последствиями потепления эксперты называют два феномена. Первый — смещение климатических поясов. Эти изменения влекут за собой «переезд» различных видов растений и животных. Второй значимый феномен — изменения во времени наступления весны и других сезонов года. Недавно ученые установили, что в российской и канадской Арктике весна стала приходить на 2-3 недели раньше нормы. При этом темпы таяния вечной мерзлоты и скорость отступления ледников повысились в два раза.

Как отмечают Парфенова и ее коллеги, эти изменения, с одной стороны, оказывают негативное влияние на работу существующей арктической инфраструктуры и могут стать причиной серьезных сдвигов в экосистеме. С другой стороны, смена климатических условий и рост температур сделают жизнь человека более комфортной. Зимы станет переносить легче, а почвы будут более урожайными и доступными для сельского хозяйства. Благодаря этому регионы Восточной Сибири, Дальнего Востока, Аляски и Канадской Арктики станут привлекательнее для людей, поскольку на южных территориях Земли будут царить жара и засуха.

Как сообщают ученые, улучшение климата в Сибири произойдет, даже если выброс парниковых газов будет максимально ограничен. Здесь появятся зоны с благоприятными условиями, что позволит привлечь новых жителей на территорию, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Environmental Research Letters. Плотность населения в азиатской части России сможет вырасти в пять раз, а площадь регионов, которые считаются абсолютно непригодными для жизни, сократится на 50%.

«Азиатская часть России пока остается одним из самых холодных мест на Земле. В будущем, когда климат станет теплее, продуктивность этих земель и их способность поддерживать население значительно вырастет», — рассказала Пафенова.

Ранее австралийские ученые сообщили, что глобальное потепление повысит температуру на Земле на три градуса к 2050 году. Это окажет разрушительное действие на главные экосистемы планеты, включая ледники в Арктике, тропические леса Амазонии и коралловые рифы.