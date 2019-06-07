Нумеролог заявила, что отравившегося Алибасова «хотели убрать»

Москва, 7 июня. Нумеролог Арзу Кабарухина заявила, что отравившегося продюсера Бари Алибасова «кто-то хотел убрать».

Кабарухина сделала нумерологический расклад об отравлении Алибасова. Напомним, продюсер находится в реанимации после того, как перепутал сок с жидкостью для очистки труб.

Нумеролог отметила, что желудочно-кишечный тракт и до инцидента являлся слабым местом звезды. Прошлый год был у Алибасова очень тяжелым особенно в плане здоровья, добавила она.

По ее словам, продюсеру нужно было придерживаться особой диеты, поэтому довольно странно выглядит тот факт, что он перепутал сок с химжидкостью.

«Такое ощущение, что его просто хотел кто-то убрать, — выдвинула она версию. — Не знаю, кому он мог помешать».

Эксперт не смогла объяснить, зачем кому-то понадобилось отравлять продюсера, однако она подчеркнула, что видит в этой истории «негативное влияние какого-то человека».

Прогноз о состоянии отравившегося продюсера, по мнению нумеролога, неутешительный.

«Это не пройдет даром, — приводит ее слова «Пятый канал». — У него реально слабая сейчас энергетика. Это провидение свыше — он не мог перепутать [сок и химическую жидкость]».

Нумеролог пожелала Алибасову скорейшего выздоровления. Она выразила надежду, что у него «все будет хорошо».

Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин выразил уверенность, что речи об умышленном отравлении продюсера «На-На» быть не может.

Пресс-секретарь продюсера Алибасова Вадим Горжанкин накануне в беседе с Федеральным агентством новостей опроверг слухи о том, что звезда находится в медикаментозном сне.