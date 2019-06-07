В Госдуме заявили, что мирный договор РФ с Японией может быть подписан в этом году



Москва, 7 июня. Подписание мирного договора России и Японией возможно произойдет уже в течение этого года, заявил депутат Госдумы Игорь Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Он отметил, что на протяжении последних полутора лет подготовка к подписанию договора шла достаточно активно.

«Уже не один раз встречались президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, не один раз эта тема обсуждалась на уровне МИД наших стран», — констатировал парламентарий.

По его мнению, и Москва, и Токио заинтересованы в подписании этого договора.

«Я думаю, это будет большой политический шаг не только в российско-японских отношениях, но и в целом мирового уровня», — подчеркнул он.

На вопрос о том, что конкретно должны сделать наши страны для подписания мирного договора, депутат ответить затруднился.

«Дело в том, что мы не знаем всех тонкостей переговоров, которые ведутся. Нам сложно судить о том, что российские и японские стороны выдвигают в качестве опорных точек подписания мирного договора», — пояснил он.

Морозов напомнил, что большинство переговоров проходят все-таки при закрытых дверях, и «мы не являемся свидетелями того, что за ними обсуждается». Однако при подписании мирного договора широкая общественность сможет ознакомиться с деталями переговоров России и Японии, убежден он.

«Думаю, подписание договора произойдет до окончания срока полномочий Абе», — уточнил собеседник ФАН.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сложности на пути к мирному договору РФ и Японии связаны в том числе и с военным сотрудничеством Токио и Вашингтона. При этом он указал на то, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ стремится к подписанию этого документа.

