Российских врачей хотят избавить от рутины

Санкт-Петербург, 7 июня. Российских врачей нужно избавить от рутины, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Елена Бойко во время выступления на ПМЭФ.

Она пояснила, что имеет ввиду удаление человеческого фактора из медицины и оцифровку всей медицинской документации. Помимо этого Бойко указала на то, что в медицинский софт нужно внедрить единые клинические рекомендации.

Решение этих задач замминистра считает приоритетными в сфере развития цифровых технологий в российском здравоохранении. При этом она подчеркнула, что не имеет ввиду, что «у нас медицина будет без врачей».

«Мы говорим, что от врача нужно убрать максимально некую рутинную деятельность, которую может делать машина», — подчеркнула она.

Благодаря этому, по ее словам, врач будет заниматься только «лечением, продумыванием». Не менее важным Бойко считает и то, чтобы россияне сами активно следили за своим здоровьем. В этом им могут помогать, например, различные фитнес-трекеры.

Кроме того, Бойко указала на то, что в России нужно развивать новые медицинские специальности.

«То есть врач завтра будет не такой, как в конце прошлого века, нам нужно менять компетенции врачей», — заключила она.

Как отмечает НСН, ранее в Минздраве предлагали повысить подвижность россиян с помощью принтеров.