Жительница Уфы уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ

Уфа, 7 июня. Пенсионерка из Уфы уничтожила все свои документы и обратилась в городскую миграционную службу, чтобы ее исключили из всех баз данных. Таким образом она надеялась скрыться от уплаты крупной задолженности за пользование жилищно-коммунальными услугами.

Пенсионерка отказалась от имени и отчества и называет себя «живая женщина Людмила». За четыре года она накопила 300 тысяч рублей долга за коммунальные услуги. Когда в квартиру к должнице пришли судебные приставы, она отказалась признавать задолженность.

Как передает НТВ, сейчас за пенсионеркой числится долг в размере 250 тысяч рублей. В отношении нарушительницы был составлен протокол об административном правонарушении за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов.

Документы пенсионерка, нарушившая закон, должна будет восстановить.