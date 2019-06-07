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Жительница Уфы уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ

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Жительница Уфы уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ

Уфа, 7 июня. Пенсионерка из Уфы уничтожила все свои документы и обратилась в городскую миграционную службу, чтобы ее исключили из всех баз данных. Таким образом она надеялась скрыться от уплаты крупной задолженности за пользование жилищно-коммунальными услугами.

Пенсионерка отказалась от имени и отчества и называет себя «живая женщина Людмила». За четыре года она накопила 300 тысяч рублей долга за коммунальные услуги. Когда в квартиру к должнице пришли судебные приставы, она отказалась признавать задолженность.

Как передает НТВ,  сейчас за пенсионеркой числится долг в размере 250 тысяч рублей. В отношении нарушительницы был составлен протокол об административном правонарушении за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов.

Документы пенсионерка, нарушившая закон, должна будет восстановить. 

Жительница Уфы уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ

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Автор: Алия Садыкова
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