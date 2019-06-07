Эксперты назвали самые популярные морские курорты РФ для отдыха в начале июня

Москва, 7 июня. Эксперты интернет-сервиса Tvil.ru выяснили, какие морские курорты России можно назвать самыми популярными в начале июня.

Как сообщает РИА Новости, специалисты компании проанализировали заявки пользователей и определили российские курорты, где путешественники бронировали жилье чаще всего.

Как оказалось, в десятку самых востребованных у отпускников мест отдыха у моря вошли семь курортов Крыма и три курорта Краснодарского края. При этом выяснилось, что дешевле всего проживание стоит в Ейске, дороже всего — в Ялте.

Сама десятка популярных морских курортов РФ для отдыха в начале лета (в алфавитном порядке) выглядит так: Алупка, Алушта, Анапа, Евпатория, Ейск, Севастополь, Сочи, Судак, Феодосия и Ялта.

По данным интернет-сервиса Tvil.ru, туристы бронируют жилье в курортных городах в среднем на период от 10 до 14 ночей и могут позволить тратить на аренду от 1700 до 2700 рублей в сутки.

Добавим, что неделей ранее был опубликован топ самых популярных у туристов озер России на основе данных о бронировании. Выяснилось, что отдыхающие чаще всего останавливаются возле Селигера (Тверская область), Банного (Башкирия), Ярового (Алтайский край), Онежского озера (Карелия) и на Байкале.

Кроме того, специалисты проанализировали данные о забронированных и оплаченных путешественниками номерах в приморских населенных пунктах. В течение лета самыми дешевыми для отдыха на море являются поселок Новомихайловский в Туапсинском районе.