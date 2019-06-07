Вашингтон, 7 июня. Президент США Дональд Трамп планирует ввести в США новое чрезвычайное положение. Как говорится в тексте документа, идея обсуждалась на встрече за закрытыми дверями высокопоставленных американских политиков в Белом доме.

По данным Hill, меры должна позволить Трампу повысить тарифы в отношении Мексики за невозможность контролировать огромные потоки мигрантов в Соединенных Штатах Америки. Белый дом опасается, что рост тарифов может не одобрить конгресс США. Введение режима чрезвычайного положения позволит Трампу беспрепятственно совершить эти действия. Трамп планирует объявить в США новое чрезвычайное положение.

В феврале 2019 года Вашингтон объявил режим ЧП, чтобы использовать 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса. Решение Трампа заблокировало работу правительства на 34 дня.

В апреле 2019 года Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой и ввести пошлины на автомобили. По его словам, если наркотрафик не прекратится или существенно не уменьшится, Вашингтон установит пошлины на мексиканские товары, в частности на автомобили.

Президент США обратил внимание, что Мексика, по его мнению, в силах исправить ситуацию. Он уверен, что выдвинутые им условия должны повлиять на правительство соседнего со Штатами государства, поскольку Мексика, в случае невыполнения, может понести серьезные экономические потери.

Аналогичные меры глава Белого дома пообещал применить, если Мехико не начнет решать проблемы с нелегальными мигрантами.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины в 5% на весь мексиканский импорт. В результате, акции множества американских компаний, поставляющих товары из Мексики, обрушились на открытии торгов в Нью-Йорке.

Дональд Трамп объяснил, что введение пошлин — это не только часть борьбы с нелегальной миграцией из Мексики, но и способ противостоять наркотрафику. О разрушительном эффекте наркотиков, поступающих в США через южную границу, Трамп рассказал в Twitter.

«90% наркотиков приходят в США из Мексики, через нашу южную границу. 80 тысяч человек умерли в прошлом году [из-за употребления наркотиков], жизни миллиона человек были разрушены…» — написал Трамп в Twitter.

Напомним, Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой позволит США сэкономить миллиарды долларов. По мнению Трампа, сближение с Мексикой и отказ от возведения стены на границе с латиноамериканской страной приведет к росту преступности, контрабанды и наркотиков, которые хлынут в США. Американский президент похвалил членов Республиканской партии, которые выступили против подписания документа. Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что обсуждение вопросов, связанных с Мексикой, стеной и ЧП еще может преподнести сюрпризы хозяину Белого дома, поскольку политическая элита не может занять единую позицию. Как подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей, вопрос взаимоотношений Вашингтона и Мехико может стать одной из центральных тем предвыборной гонки предстоящих президентских выборов в 2020 году.