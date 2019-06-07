Мэй покидает пост лидера Консервативной партии

Лондон, 7 июня. Председатель правительства Британии Тереза Мэй в пятницу покинет пост лидера правящей в королевстве Консервативной партии.

Политик находилась у руля партии почти три года – с июля 2016-го, таким образом должность лидера консерваторов Тереза Мэй занимала 1061 дня – это шестой результат в истории.

Как сообщает ТАСС, лидером своеобразного рейтинга нахождения во главе Консервативной партии принадлежит Маргарет Тэтчер, которая руководила консерваторами в течение 15 лет.

Сегодня же Тереза Мэй официально слагает полномочия премьер-министра Британии, однако, как сообщается, политик продолжит исполнять обязанности главы Кабмина, пока ее преемник не определится по итогам внутрипартийной борьбы.