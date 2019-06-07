Ляшко рассказал, как Киев обманул украинцев с ценами на газ

Киев, 7 июня. Правительство Украины обманывает население с ценами на газ и причинами их повышения. Об этом рассказал депутат Верховной рады Олег Ляшко.

Парламентарий подчеркнул, что цена на газ на Украине постоянно повышается и не соответствует рыночной. При этом стоимость топлива в Европе находится на одном и том же уровне в течение последних трех лет.

Ляшко пояснил, что украинское правительство само утвердило минимальные цены на газ постановлением от 26 апреля 2017 года, и теперь «Нафтогаз» руководствуется этим решением.

«Когда власти рассказывают, что не знают, как формируется цена, пускай прочитают свое постановление», — сказал депутат.

Как рассказал Ляшко, украинские власти заявляют, что не знают, чем занимается «Нафтогаз», при том, что это государственная компания. Парламентарий отметил, что руководство «Нафтогаза» выплачивает себе внушительные премии и выводит деньги в оффшоры. При этом правительство страны сообщает, что ничего не может с этим сделать и не имеет возможности вернуть украденные финансы. Власти Украины заявляют, что не могут управлять «Нафтогазом» и не понимают, как формируется цена на газ.

«А у меня тогда вопрос: есть ли вообще власть на Украине? Если вы не управляете госкомпаниями, где вы можете назначать руководство, если вы не руководите процессами, для чего вы нужны? Поэтому я считаю, что это чистый обман людей, это доказательство того, что цена несправедлива», — негодует Ляшко.

Также парламентарий подчеркнул, что цена на газ не «с неба упала», а была установлена на меморандуме с Международным валютным фондом. Ляшко напомнил, что персонаж сериала «Слуга народа» президент Василий Голобородько, которого сыграл глава Украины Владимир Зеленский, в грубой форме разорвал отношения с МВФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «112 Украина». В реальности же действующий украинский лидер встретился с миссией фонда и заверил, что сотрудничество продолжится.

Напомним, 19 октября 2018 года украинские власти приняли решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена топлива составила 306,7 доллара (8,5 тысячи гривен) за тысячу кубометров. Кроме того, в правительстве сообщили, что фонд требовал повышения цены на 60%, однако удалось достичь договоренностей о компромиссном варианте дальнейшего кредитования. Совет директоров МВФ утвердил новую кредитную программу в конце прошлого года для Украины, согласно которой Киев получит 3,9 миллиарда долларов в течение 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года. Остальные средства выдадут Киеву по итогам полугодовых обзоров.

Ранее «Нафтогаз» заявил о нехватке средств для пополнения запасов газа на зиму. При этом глава компании Андрей Коболев пожаловался на правительство Украины, которое потребовало выплатить 90% прибыли «Нафтогаза» в качестве дивидендов до конца июня 2019 года.