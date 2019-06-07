Киев, 7 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что речь для действующего президента Владимира Зеленского, произнесенная им в Брюсселе, «родилась» в его офисе.

Порошенко положительно оценил визит Зеленского в Брюссель, а также похвалил его за слова о приверженности НАТО. Он уточнил, что Зеленский высказался за абсолютную необходимость сотрудничества с Североатлантическим альянсом, и «это не троллинг».

Порошенко прокомментировал речь Зеленского в Брюсселе. Как передает телеканал NewsOne, бывший глава государства прокомментировал информацию о том, что речь Зеленского в Брюсселе была сильно похожа на его речь.

«Я подчеркиваю, что эти слова родились в моем офисе», — сказал он и добавил, что «Украина говорит на одном языке», когда речь касается интеграции с НАТО или Европейским союзом.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером подтвердил, что евроинтеграция и курс на вхождение в НАТО останутся неизменными составляющими внешней политики Киева.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Юнкера «за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии». Краткий отчет о встрече в Брюсселе появился в официальном микроблоге пресс-службы в Twitter.

Отметим, что евроинтеграция и стремление в НАТО были любимыми коньками предшественника Зеленского Петра Порошенко. Он неустанно обещал украинцам светлое европейского будущее и «приближал» ВСУ к стандартам НАТО, в частности, заменив береты украинских десантников.

Несмотря на то, что Зеленский «задекларировал» незменность курса пятого президента Украины, он успел пошутить, что считает себя «лучше Порошенко». Об этом он успел заявить, когда Юнкера спросили, не скучает ли он по старому главе украинского государства.

Ранее Зеленского обвинили в краже речи Порошенко и посоветовали нанять спичрайтера. Пресс-секретарь экс-главы Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook заявил, что на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском Зеленский полностью повторил речь Порошенко, с которой тот выступал на съезде партии «Европейская солидарность».

На съезде партии «Европейская солидарность» в октябре прошлого года Порошенко заявил, что его страна относится к другой цивилизации.

Зеленский находится в Брюсселе с первым зарубежным визитом в качестве президента. Во время встречи с президентом Украины Туск пообещал, что ЕС продолжит оказывать финансовую поддержку Киеву вне зависимости от развития ситуации в Донбассе.