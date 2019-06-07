Медики спрогнозировали шансы Алибасова выжить

Москва, 7 июня. Врачи-токсикологи рассказали о шансах на выживание музыкального продюсера Бари Алибасова, который перепутал средство для чистки труб с холодным чаем.

Эксперты отмечают, что для токсикологического отделения такие ситуации нередки и человек действительно может неосознанно выпить токсичную жидкость, не почувствовав запаха. По словам токсиколога Алексея Водовозова, жидкость для чистки труб наиболее сильно повлияла на пищевод продюсера. Его желудок пострадал в меньшей степени, так как кислотная среда внутри органа способна частично нейтрализовать токсичный состав.

Шансы Алибасова выжить врач назвал довольно высокими, сообщает портал «Рамблер». Если человек с подобными повреждениями не умирает в пиковый период поражения органов щелочью (первые 15 минут) дальше его шансы на выздоровление значительно возрастают. Тем не менее, продюсеру может потребоваться пересадка участка тонкого кишечника на место поврежденного пищевода.

По мнению токсиколога Виктора Шилова, Алибасову понадобится не менее месяца на реабилитацию. Врач напомнил, что в выпитой продюсером жидкости помимо щелочи могла содержаться кислота. В этом случае пострадать могли почки Алибасова.

Кроме того, желудок продюсера вероятно получил сильный ожог. В этом случае врачам придется удалить часть органа. После такой операции Алибасов сможет питаться только с помощью специальной трубки.

Ранее Газета.ru сообщила, что Бари Алибасов выпил жидкость для чистки труб после эмоционального разговора с музыкальным продюсером. Пострадавший находился в домашней студии в полумраке и без очков. Алибасов нащупал оставленный сантехниками флакон и, подумав, что это лимонад, налил в стакан.