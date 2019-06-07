Генконсульство РФ будет добиваться пересмотра приговора Осиповой

Хьюстон, 7 июня. Генконсульство РФ в Хьюстоне будет добиваться пересмотра приговора россиянке Богдане Осиповой, поскольку считает его несправедливым.

«Считаем этот приговор несправедливым и негуманным, будем добиваться его пересмотра», — говорится в заявлении генконсульства в Twitter.

По словам дипломатов, дело Осиповой является очередным грубым нарушением прав российских граждан властями США. В генконсульстве подчеркнули, что будут внимательно следить за ситуацией, а также задействуют для ее решения все возможности.

В пятницу суд города Уичито приговорил 38-летнюю мать троих детей Богдану Осипову к семи годам лишения свободы, а также штрафу в 18 тысяч 100 долларов. Она была признана виновной в вывозе собственных детей за пределы США, а также по двум пунктам статьи «Вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей».

Осипова проживала в США и находилась в браке с американцем Браеном Мобли. В 2014 году она увезла старшую дочь на территорию России, будучи беременной. В этот период Осипова оформляла развод с мужем. Американские власти, считают, что россиянка не согласовала свой отъезд с супругом. Суд США постановил, что двое детей должны остаться с отцом. Российский суд принял решение в пользу матери, назначив их отцу выплату алиментов.

Россиянку взяли под стражу в сентябре 2017 года, когда она приехала решать вопрос опеки. Основанием для задержания стал иск бывшего мужа. Дети Мобли и Осиповой находятся на территории России под опекой тети россиянки. Богдана Осипова имеет два гражданства: России и США. В ноябре 2018 года суд США постановил освободить россиянку, в тот день, когда ее дети приедут в штат Канзас, сообщают «Известия».