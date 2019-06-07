Выпуск краски и клея восстановили в Дамаске и Алеппо в Сирии

Дамаск, 7 июня. Завод по производству клея заработал в самом крупном городе Сирии — Алеппо — после завершения боевых действий. Об этом рассказал инженер предприятия Абдуллахед Захдан. По его словам, клей нужен для всех, кто восстанавливает свое жилье после боевиков в Сирии.

Из-за того, что продукт востребован, продажи идут отлично. По словам инженера, только в Алеппо производят клей высокого качества. Как путочнил эксперт журналистам, еще на одном заводе в Алеппо начали изготавливать краску. Руководитель предприятия Яхья Сауан рассказал, что во время войны цеха были закрыты. После окончания боевых действий завод снова закупал оборудование, а также обучал специалистов.

Ранее министр экономики и внешней торговли Сирии доктор Самер аль-Халиль представил те сферы сирийской экономики, которым в первую очередь требуются инвестиции и вложения для восстановления. Он напомнил о том, что в 2005 году были подписаны соглашения по защите взаимных инвестиций Сирии и России.

«На форуме я рассказал, что претерпела сирийская республика в ходе западной агрессии, и какие потери понесла в экономическом потенциале, — сказал министр. — Мы потеряли в области сельского хозяйства, промышленности, и вообще нет ни одной области, которая не пострадала бы от войны. Сегодня наш самый животрепещущий вопрос — это инвестиции. Наши провинции ожидают возрождения после войны».

По словам Самер аль-Халиля, своего шанса на восстановление ждут железные дороги страны, сектор химикатов для сельского хозяйства, производство пластмассы, бумаги, батареек, осветительных приборов, арматуры и стекла, фармацевтика, овощеводство, рынок автомобильных запчастей.

«Это продукты, в которых нуждается сирийский рынок, — заключил министр экономики Сирии, — Благодаря России мы надеемся восстановить то, что разрушено».

Как стало известно ФАН, уже в скором времени несколько контейнеров с осветительными приборами, электрокабелями, лампами и мачтами прибудет в Сирию.

Напомним, Россия призывала западные страны активнее участвовать в восстановлении Сирии.