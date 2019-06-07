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Матвиенко рассказала, почему повышение рождаемости необходимо России

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Матвиенко рассказала, почему повышение рождаемости необходимо России

Петербург, 7 июня. Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко рассказала, почему повышение рождаемости остро необходимо России, и как государство будет поддерживать многодетных.

Размышлениями на тему спикер Совета Федерации поделилась в интервью «Парламентской газете», уточнив, что выполнению этой задачи поможет принятие закона о гарантиях для многодетных семей.

«Повышение рождаемости остро необходимо нашей стране. Территория России огромна, это — конкурентное преимущество страны. Однако, чтобы использовать его в полной мере, все пространство страны должно быть освоено, населено, обжито», — пояснила Матвиенко.

Председатель верхней палаты российского парламента напомнила, что власти приступили к реализации программы по поддержке семей, в первую очередь — многодетных, о чем говорил в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

«Важно, чтобы регионы разрабатывали и собственные дополнительные меры, направленные на повышение рождаемости. Убеждена, такие возможности в той или иной степени имеются практически у каждого субъекта», — пояснила политик.

Матвиенко рассказала, почему повышение рождаемости необходимо России

Валентина Матвиенко добавила, что в этом году должен быть принят закон, который устанавливает статус и меры поддержки многодетных семей. Сведение всех норм в едином документе облегчит жизнь  гражданам.

«Я верю в то, что продуманная демографическая политика, воспитательная и просветительская работа в семье и в школе, формирование позитивной для семьи общественной атмосферы принесут желаемые плоды», — резюмировала спикер Совфеда.

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Автор: Константин Терехов
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