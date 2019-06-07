ДТП с туристическим автобусом в Дубае: погибли 17 человек. События дня. ФАН-ТВ

17 человек погибли в ДТП в Дубае
Страшное ДТП произошло в Объединенных Арабских Эмиратах. По предварительным данным, 17 человек стали жертвами аварии с туристическим автобусом в центре Дубая, еще пятеро госпитализированы с серьезными травмами. Инцидент произошел на шоссе им. наследного принца Мохаммеда бин Зайда аль-Нахайяна. В салоне автомобиля находился 31 пассажир — туристы разных национальностей. Среди погибших, как сообщают СМИ, преимущественно граждане Индии — 8 человек. При этом еще не все тела опознаны. О причинах трагедии пока не сообщается.
Си Цзиньпин — почетный доктор СПбГУ
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин вспомнили студенческие годы. Лидеры прибыли на выставку Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) — она посвящена сотрудничеству обеих стран. Но, кроме культурной программы, Си Цзиньпина ждал еще один приятный бонус — почетное звание доктора СПбГУ. Кстати, стоит отметить, что такого же титула, но в университете Цинхуа, в конце апреля удостоился и Владимир Путин, когда прибыл с визитом в Пекин. А вот, что касается китайского лидера, накануне он прилетел в Петербург на мировой экономический форум. Сегодня он примет участие в российско-китайской конференции по энергетике.
Расследование в Судане
Генпрокуратура Судана начала расследование событий, произошедших на этой неделе в столице страны — Хартуме. В понедельник провокаторы сорвали в городе мирный протест, в буквальном смысле разжигая конфликт. Радикальные активисты перекрыли дороги, начали жечь покрышки и всячески провоцировали стражей порядка. Полиция и Силы быстрого реагирования старались предотвратить эскалацию конфликта и разогнать бунтовщиков, но те проникли в толпу и продолжили беспорядки. По протестующим был открыт огонь. Сейчас ведется расследование инцидента.
Зеленский ответил на петицию об отставке
Не успел президент Украины Владимир Зеленский вступить в должность, как отовсюду видится угроза отставки. Лидер страны ответил на петицию с требованием досрочно покинуть пост — за две с лишним недели документ, зарегистрированный на сайте президента, подписали более 60 тыс. человек, хотя для рассмотрения требовалось всего лишь 25 тыс. Но Зеленский отметил, что не может пренебречь волей 73% избирателей, а законы позволяют ему уйти лишь при четырех сценариях: по состоянию здоровья, в случае смерти, отставки или импичмента. Последний, кстати, наиболее вероятен, учитывая, что вчера Рада приняла новый закон об этой процедуре и усилила парламентский контроль. Впрочем, сам Зеленский эту инициативу пока не подписал.