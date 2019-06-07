Госкино Украины объяснило, почему съемки «Чернобыля» не проходили в этой стране

Киев, 7 июня. Съемки телесериала «Чернобыль» не проходили на Украине, поскольку государство не возвращает производителю часть затраченных средств на производство картины. Об этом заявил глава Госкино Украины Филипп Ильенко.

«Основные съемки этого сериала произошли не на территории нашей страны по очень простой причине — у нас до сих пор нет cash rebates, то есть возврата государством производителю части совершенных затрат на съемку фильма», — написал Ильенко на своей странице в Facebook.

По его словам, соответствующий закон был принят в 2017 году, однако он не работает, поскольку не приняты поправки в бюджетный кодекс страны. Ильенко подчеркнул, что бюджетный комитет подготовил закон ко второму чтению. Он высказал надежду, что его сможет принять «старый» созыв парламента.

Сериал «Чернобыль» рассказывает о катастрофе на Чернобыльской АЭС, которая произошла в апреле 1986 года. Тогда взорвался четвертый энергоблок станции. Радиацией были загрязнены 12 областей на Украине и 46,5 тысяч квадратных километров в Белоруссии. В России от радиации пострадала территория в 60 тысяч квадратных километрах в 19 российских регионах.

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал «Чернобыль» мастерски сделанным сериалом. По его словам, создатели отнеслись с большим уважением к простым людям, сообщают «Известия».

Отметим, что сценарист сериала Крейг Мазин заявил, что его очень обрадовало, как жители Украины, России и Белоруссии приняли работу создателей «Чернобыля». Он пояснил, что команда сериала попыталась передать все детали максимальной точностью, сообщает «Газета.ru».

Ранее первый президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что планирует посмотреть мини-сериал «Чернобыль».