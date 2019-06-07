Эволюционисты рассказали, зачем появился секс

Париж, 7 июня. Многоклеточные организмы отказались от бесполого размножения в пользу секса из-за распространения «заразных» форм рака. Соответствующий вывод содержится в работе ученых из университета Монпелье (Франция), которую публикует журнал PLoS Biologe.

Автор исследования Фредерик Томас отмечает, что существующие теории не могут объяснить регулярные занятия сексом почти всех многоклеточных организмов. Тогда как для простого обмена генами ради ускорения эволюции, защиты от вирусов и паразитов хватило бы меньшего количества контактов.

По мнению французских эволюционистов, причина кроется в заразных клетках рака. По словам Томаса, эта идея пришла ему в голову благодаря истории болезни DFTD. Заразный рак почти полностью уничтожил тасманских дьяволов. Подобные заболевания приводят к сокращению популяций нескольких видов моллюсков, которые обитают в Атлантическом океане, и распространяются среди собак.

Появление таких форм онкологии стало возможно благодаря низкому уровню генетического разнообразия у подверженных заболеваниям видов. Схожие гены позволяют раковым клеткам приживаться в организме нового носителя и пользоваться его ресурсами для бесконтрольного роста.

Такая же ситуация была характерна и для размножавшихся бесполым путем первых многоклеточных существ, отмечает эволюционист. Изначально низкий уровень генетического разнообразия среди них почти не менялся, и это позволяло первым раковым клеткам распространяться по всей популяции.

«Самый простой способ защиты от этого – стать не похожим на других. Половое размножение позволяет двум особям произвести на свет уникальное потомство с абсолютно «новым» геномом. Это одновременно защитит их от вторжения уже существующих раковых клеток, в том числе и из тела их родителей, и сделает их собственные опухоли несовместимыми с другими представителями их вида», — пишет ученый.

В пользу этой теории, по его мнению, говорит сразу несколько фактов. В том числе широкое распространенное бесполого размножения среди многих примитивных грибков и растений, одноклеточных простейших, бактерий и архей. Рак среди этих организмов почти не встречается.

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