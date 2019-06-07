На Украине рассказали, почему Киев полностью зависит от Москвы

Киев, 7 июня. Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак считает, что сейчас Украина полностью зависит от связей с Россией и неспособна от них отказаться.

Размышлениями на тему украинский политик поделился в эфире телеканала NewsOne, приведя в качестве примера энергетическую безопасность Киева, которая полностью зависит от восточного соседа.

«Украина закупает российский уголь через Беларусь, российский газ через Европу и ТВЭЛы у РФ напрямую. У нас сегодня существует прямая зависимость от России», — пояснил политик.

По мнению Дмитрия Спивака, Россия полностью контролирует энергетическую безопасность Украины и при желании может влиять на нее по своему усмотрению.

«Мы пока не можем обойтись без их тепловыделяющих элементов, газа и угля. Мы у них даже запчасти покупаем для наших некоторых видов вооружения», — констатировал руководитель платформы «Национальная стратегия развития».

Политик также напомнил, что больше количество областных энергетических предприятий принадлежат российским компаниям, которые «могут одним движением устроить катастрофу на Украине».

«Они только винтик выключат, и трагедия может наступить, даже технологическая или техногенная катастрофа. Мы арсеналы защитить не можем, а как ТЭЦ и облэнерго защитить?» — заявил Дмитрий Спивак.

«Мы сегодня не соответствуем современным технологическим нормам защиты собственного государства», — резюмировал украинский политик.

«Газета.ru» напоминает, что в последнее время торговый оборот между Россией и Украиной снизился: за первый квартал этого года — на 4% в годовом выражении.