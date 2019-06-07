Штаты прекратили принимать турецких пилотов для обучения на F-35

Вашингтон, 7 июня. Пентагон прекратил принимать турецких военных летчиков на программу обучения навыкам пилотирования F-35. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, решение не касается тех турецких летчиков, которые хотят приступить к обучению на авиабазе Люк и уже находятся на территории США.

Отметим, что в настоящий момент навыкам пилотирования обучаются четыре турецких пилота. Еще двое военных из Турции находятся на военной базе в качестве инструкторов. Также на военной базе находятся 20 турецких военных инженеров, отвечающих за обслуживание техники. Они тренируются под руководством американских специалистов.

Штаты пытаются не допустить покупку Турцией у России ЗРК С-400. В Вашингтоне заявили, что эта сделка создаст неприемлемый риск для США.

«Не существует мер, которые могли бы сгладить наше беспокойство по этому поводу», — заявил исполняющий обязанности заместителя помощника министра обороны по политике в отношении Европы и НАТО Эндрю Уинтернитц.

Военный подчеркнул, что покупка С-400 несовместима с обязательствами Анкары по членству в НАТО.

Напомним, Вашингтон предупредил Анкару об отказе в продаже истребителей F-35, если сделка с Москвой окажется реализована. По словам постпреда США в НАТО Кей Бэйли Хатчинсон, Турция должна определиться по этому вопросу до конца недели, сообщают «Известия».

«Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое, но не оба», — заявила постпред США в НАТО.

Ранее министр национальной обороны Греции Эвангелос Апостолакис заявил об обеспокоенности Афин решением Турции приобрести С-400. Он подчеркнул, что в случае этой покупки власти страны должны перенастраивать противовоздушную систему, сообщает «Газета.ru».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от покупки С-400. Он подчеркнул, что соглашение реализуется в настоящий момент.