Вашингтон, 7 июня. Отношения США и России были подпорчены расследованием так называемого «российского вмешательства» в американские выборы, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер, но могут быть налажены. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Журналист задал президенту США вопрос о возможности наладить отношения с Россией, про которую тот говорил в начале президентского срока.

«Я думаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Я думаю, что они были подпорчены лживой «охотой на ведьм». У меня могут быть хорошие отношения с Россией», — ответил Трамп.

В конце мая Роберт Мюллер покинул пост спецпрокурора и ушел из Минюста США. Такое решение стало результатом провала его расследования о «вмешательстве» России в американские выборы. Следствие велось около двух лет и обошлось бюджету США в 30 млн долларов, но не принесло результатов. Чиновник был вынужден признать, что «сговора» между президентом США Дональдом Трампом и Россией не было.

Президент США отметил, что Мюллер выставил себя дураком, сообщает Газета.ru. Трамп подчеркнул, что экс-спецпрокурору пришлось корректировать свои «неверные показания».

В отставку также ушел замгенпрокурора США Род Розенстайн. Чиновник объявил об уходе вскоре после того как российская компания «Конкорд», которую безосновательно обвиняли во «вмешательстве», подала в суд на спецпрокурора Мюллера и на генерального прокурора США Уильяма Барра. Адвокат возглавляемой петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным компании уверен, что Барр и Мюллер нарушили уголовный кодекс округа Колумбия — распространили информацию о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд.

Представляющий интересы президента США адвокат Майкл Карвин также подал в суд на инициировавших расследование о «вмешательстве России» демократов.