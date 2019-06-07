Захарова назвала Соболь животным

Москва, 7 июня. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в социальной сети Facebook прокомментировала инцидент с участием Маргариты Симоньян и Любови Соболь.

Напомним, что накануне главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT экстренно увезли на скорой помощи после нападения неадекватной сторонницы Алексея Навального.

Мария Захарова после случившегося в редакции радиостанции «Эхо Москвы» написала на своей странице Facebook короткий, но емкий пост, который за несколько часов набрал большое количество лайков и множество комментариев.

«Соболь — это животное. А теперь попробуйте поспорить», — отреагировала официальный представитель российского министерства иностранных дел.

При этом в заметке российского дипломата нет утверждения, что обозначение «животное» адресовано именно юристу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь, сообщает «Газета.ru».

К слову, женщина является независимым кандидатом в Московскую городскую думу, «благодаря» которой избирательная компания в столичный парламент обрастает новыми скандалами.

К примеру, не более чем месяц назад в Интернете был опубликован видеоролик, на котором Соболь «спустила всех собак» на молодого человека, который просто-напросто хотел сделать с ней видео.

А в апреле скандалистке на одной из встреч с потенциальными избирателями не понравился вопрос журналиста ФАН о том, будет ли она публиковать данные о доходах и имуществе.

При этом, ранее стало известно, что юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» тайно владеет дорогостоящими объектами недвижимости общей стоимостью в 51 миллион рублей.