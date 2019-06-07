Пентагон опасается, что Россия самостоятельно установит границы шельфа в Арктике

Вашингтон, 7 июня. Вашингтон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы своего шельфа в Арктике. Об этом говорится в арктической стратегии Пентагона.

Американские военные считают, что Москва может «принять такое решение», в том случае, если международные организации определят границы континентального шельфа не в пользу России. В этом случае, Россия якобы может «применить свой военный потенциал для предотвращения доступа к оспариваемым водам и ресурсам Арктики», говорится в документе. При этом эксперты отмечают, что Россия до сих пор следовала международному законодательству по вопросам и процедурам определения границ континентального шельфа.

Американские военные также полагают, что развитие событий в Арктике может ограничить их возможности по перемещению сил по миру, в частности проблемы могут возникнуть в вопросе противостояние соперничеству России и Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. В Пентагоне предлагают защитить свои интересы, укрепляя сотрудничество с союзниками и работая над выявлением угроз. Военные хотят активно проводить учения в рамках НАТО и совместно с конкретными странами.

Ранее посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД РФ Николай Корчунов заявил, что политика американских властей в Арктике нацелена на трансформацию региона в театр военных действий. Он подчеркнул, что Штаты делают акцент на военных методах: они увеличивают военные расходы на арктическом направлении, а также пытаются подорвать атмосферу многостороннего арктического сотрудничества.

Отметим, что российская группировка в Арктике получит доступ к высокоскоростным каналам передачи информации. Связь начнет работать, когда на орбиту будут выведены спутники «Меридиан», сообщают «Известия».

Как сообщает «Газета.ru», российская компания «Норильский никель» планирует участвовать в развитии Северного морского пути. Соглашение по его развитию на ПМЭФ подписали Российский фонд прямых инвестиций, «Росатом» и «Норникель».