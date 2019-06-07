СМИ рассказали, как маневры Трампа создают угрозу для США и Европы

Вашингтон, 7 июня. Президент США Дональд Трамп способствует представляющему угрозу национальной безопасности Америки геополитическому сдвигу, провоцируя эскалацию торговой войны с КНР. Об этом пишет обозреватель CNBC Фред Кемпе.

По мнению эксперта, США следует обеспокоиться укреплением стратегического партнерства России и Китая, так как в скором времени Вашингтон станет свидетелем самого масштабного геополитического сдвига со времен холодной войны. Причиной изменений станут антироссийские санкции и давление администрации американского президента на Китай, считает Кемпе.

Обозреватель напомнил об участии председателя КНР Си Цзиньпина на Петербургском международном экономическом форуме и недавнем заявлении вице-министра иностранных дел республики Чжана Ханхуэя о вероятном подписании совместных коммюнике. Документы выведут отношения между странами на новый уровень, пишет эксперт.

Россию и Китай объединяет общая борьба с глобальным лидерством Соединенных Штатов, подчеркивает Кемпе. Страны развивают сотрудничество по всем направлениям от сбора информации и глобальной дипломатии до технологического развития и космической навигации. Глубина отношений Москвы и Пекина уже значительно превосходит ожидания.

«Эти две страны, действующие согласованно, могут нанести значительный ущерб интересам США, даже если они никогда не сформируют альянс», — предупредил Кемпе.

По словам Кемпе, неверные маневры Вашингтона уничтожил практически все, что тормозило китайско-российские отношения, и продолжают способствовать созданию мощного альянса России и Китая.