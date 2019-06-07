Военный эксперт рассказал, как бомбардировщик Ту-22М3М станет «неприятным сюрпризом» для США

Москва, 7 июня. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М станет неприятным сюрпризом для ВМС США.

Размышлениями на тему специалист поделился в интервью RT, уточнив, что в ближайшей перспективе, благодаря программе оборонного ведомства РФ по совершенствованию аэродромов и военных баз, география применения Ту-22М3М станет шире.

«Это очень грозное оружие из-за универсальности и большой полезной нагрузки — до 24 тонн. Он позволяет России решать множество боевых задач — как на суше, так и на море», — отметил Кнутов.

Военный эксперт добавил, что Ту-22М3 еще до модернизации мог летать до семи тысяч километров, но новые возможности бомбардировщика позволили увеличить боевой радиус, а также повысить боевые возможности самолета.

«Ту-22М3 является многоцелевой платформой для поражения скопления бронетехники, стратегических объектов, командных пунктов противника и авианосцев», — пояснил Юрий Кнутов.

Кроме того, специалист отметил, что активное обновление инфраструктуры российских ВКС рассчитано также на применение новых бомбардировщиков, которые, по его мнению, особенно важно разместить в Крыму из-за флота США.

«В акваторию Черного моря регулярно заходят американские эсминцы. Если ситуация обострится, то размещение бомбардировщиков на полуострове станет неприятным сюрпризом для ВМС США», — резюмировал военный эксперт.

Как напоминает «Газета.ru», на днях военный аналитик Алексей Леонков назвал новый ракетоносец Ту-22М3М «помощником флота РФ». Комментируя появление нового бомбардировщика, военный аналитик в интервью ФАН напомнил, что «Ту-22 версии М3М — это самолет, способный изменять стреловидность крыла, что позволяет ему летать на сверхзвуковых скоростях и выполнять различные задачи».