Эксперты выдвинули новую версию происхождения аномалии в Балтийском море

Москва, 7 июня. Эксперты Time Loops считают, что обнаруженный в Балтийском море объект мог появиться в результате деятельности человека. Они предполагают, что это военный бункер.

Группа шведских водолазов группы Ocean X Team в 2011 году обнаружила в северной части Балтийского моря неизвестный объект. Он обладал необычной формой с основанием в виде площадки. Длина объекта составляла 70 метров, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на Daily Express.

Специалисты со всего мира пытались разгадать его происхождение. Некоторые эксперты посчитали, что объект может быть частью инопланетного корабля, другие считают, что это часть затонувшего города.

В Time Loops предположили, что находка является бункером. Вероятно, его использовали во время одной из войн.

«По всей видимости, водолазы нашли верхнюю его часть. Это структура аналогична инженерным сооружениям, которые использовались во время мировых войн», — рассказали в Time Loops.

По мнению специалистов, такие объекты были распространены в прибрежных зонах по всей Европе. Эксперты затруднились объяснить, как сооружение оказалось на дне Балтийского моря. Некоторые ученые считают, что находка является каменным отложением, которое появилось в ледниковый период.

Ранее российские военные обнаружили на дне Баренцева моря советский военный корабль Бо-224. Он находился неподалеку от острова Кильдин. Во время Великой Отечественной войны корабль защищал коммуникации в Баренцевом, Карском и Белом морях, сообщает «Газета.ru».