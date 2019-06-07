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Губернатор Калужской области предложил бороться с аварийностью с помощью ГЛОНАСС

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Губернатор Калужской области предложил бороться с аварийностью с помощью ГЛОНАСС

Санкт-Петербург, 7 июня. Глава Калужской области Анатолий Артамонов предложил снизить количество ДТП на дорогах с помощью Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).

«Надо внести дополнительную функцию в систему ГЛОНАСС, раз уж мы потратились на нее: и спутники запускаем и автопроизводителей принуждаем ее устанавливать», — цитирует прибывшего на Петербургский международный экономический форум Артамонова «Комсомольская правда».

Система могла бы фиксировать попадание колес автомобилей в провоцирующие ДТП ямы и выбоины и автоматически передавать информацию на интерактивную карту. Эти данные помогут распределять силы дорожных работников.

По словам губернатора, задача технически решаема, подобное решение уже предложило одно из предприятий Калужской области.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Госдуме предложили запретить таксистам работать сверх нормы. Контролировать режим их работы парламентарии планируют с помощью системы ГЛОНАСС.

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Автор: Сергей Петров
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