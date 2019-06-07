Минфин прогнозирует инфляцию в России в 2019 году ниже 4%

Петербург, 7 июня. Заместитель министра финансов России Владимир Колычев считает, что инфляция в стране по итогам года будет меньше 4%.

С заявлением на тему эксперт выступил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), таким образом согласившись с прогнозом главы Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным.

«Не будет очень удивительно увидеть инфляцию ниже 4% на горизонте 12 месяцев. Насчет конца года затрудняюсь сейчас сказать. Мне казалось, что все-таки нет. Но на горизонте 12 месяцев, особенно когда начнет выходить из базы повышение НДС — это вполне вероятно», — цитирует РИА Новости Колычева.

По словам замминистра финансов, главное в стране — сохранить стабильность, в том числе – в плане инфляционных ожиданий, чтобы «инфляция перестала быть темой для разговоров».

Как напоминает «Газета.ru», ранее в Петербурге на ПМЭФ министр экономического развития Максим Орешкин допустил, что инфляция в стране может быть ниже 5% уже к концу первого полугодия.