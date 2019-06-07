Врио губернатора Забайкальского края объявил об участии в выборах

Чита, 7 июня. Врио главы Забайкальского края Александр Осипов пойдет на выборы губернатора в качестве самовыдвиженца.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на местную Центральную избирательную комиссию, сегодня руководитель региона подал в ЦИК документы для участия в предстоящих в сентябре выборах.

«Это решение вызревало медленно, и я изначально говорил, что буду принимать решение, исходя из мнения людей», — сказал врио губернатора, общаясь с журналистами после посещения Центризбиркома.

Как напоминает «Газета.ru», Александр Осипов руководит Забайкальским краем в качестве временно исполняющего обязанности губернатора с октября прошлого года после отставки главы Забайкалья Натальи Ждановой.