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Россия

Врио губернатора Забайкальского края объявил об участии в выборах

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Врио губернатора Забайкальского края объявил об участии в выборах

Чита, 7 июня. Врио главы Забайкальского края Александр Осипов пойдет на выборы губернатора в качестве самовыдвиженца.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на местную Центральную избирательную комиссию, сегодня руководитель региона подал в ЦИК документы для участия в предстоящих в сентябре выборах.

«Это решение вызревало медленно, и я изначально говорил, что буду принимать решение, исходя из мнения людей», — сказал врио губернатора, общаясь с журналистами после посещения Центризбиркома.

Как напоминает «Газета.ru», Александр Осипов руководит Забайкальским краем в качестве временно исполняющего обязанности губернатора с октября прошлого года после отставки главы Забайкалья Натальи Ждановой.

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Автор: Константин Терехов
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