Врио губернатора Забайкальского края объявил об участии в выборах
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Чита, 7 июня. Врио главы Забайкальского края Александр Осипов пойдет на выборы губернатора в качестве самовыдвиженца.
Как сообщает ТАСС, со ссылкой на местную Центральную избирательную комиссию, сегодня руководитель региона подал в ЦИК документы для участия в предстоящих в сентябре выборах.
«Это решение вызревало медленно, и я изначально говорил, что буду принимать решение, исходя из мнения людей», — сказал врио губернатора, общаясь с журналистами после посещения Центризбиркома.
Как напоминает «Газета.ru», Александр Осипов руководит Забайкальским краем в качестве временно исполняющего обязанности губернатора с октября прошлого года после отставки главы Забайкалья Натальи Ждановой.
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