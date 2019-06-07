Генпрокурор Судана заявил о начале расследования событий у здания Генштаба ВС в Хартуме

Хартум, 7 июня. Генеральный прокурор объявил о начале расследования событий, которые произошли в лагере участников сидячей забастовки в столице страны. Об этом сообщило новостное агентство Al Hadth.

Утром 3 июня местные силовики провели операцию в районе палаточного лагеря участников протеста в Хартуме после появившейся информации о возможном проникновении на территорию преступников, сообщил телеканал «360».

Позже стало известно, что полиция и солдаты Сил быстрого реагирования попытались предотвратить эскалацию в Хартуме и разогнали провокаторов у здания Генштаба ВС Судана.

Обстановка на митинге в Хартуме обострилась, когда на площади перед Генеральным штабом Вооруженных сил Судана был открыт огонь по протестующим. Стрельба началась около 06.00 по местному времени.

После молодые люди в гражданской одежде начали перекрывать основные транспортные магистрали суданской столицы. В разных районах Хартума жгли покрышки, от чего в небо поднимались столбы густого черного дыма.