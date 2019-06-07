Зеленский поручил вывести на президентском самолете из Грузии 10 детей

Киев, 7 июня. Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба выразил благодарность грузинской стороне за оперативное решение вопросов. Омбудсмен провел встречу с заместителем Генерального прокурора Грузии, а также с министром внутренних дел и председателями правительства этой страны.

«Мы выражаем благодарность грузинской стороне за оперативное реагирование и решение всех вопросов, связанных с возвращением украинских детей на родину», — заявил Николай Кулеба, сообщает пресс-служба президента Украины.

Напомним, что в апреле 2019 года гражданку Украины Юлию Сусляк задержали в Грузии. Она прилетела в Тбилиси из Москвы. Правоохранители заподозрили ее в торговле детьми. С ней были десять детей, четверо из которых родились в 2017 году.

Ранее Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием об его отставке. Он подчеркнул, что не может пренебречь волей избирателей, которые проголосовали за его кандидатуру во втором туре, и покинуть свой пост.